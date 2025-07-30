В КНДР обвинили США в подготовке к ядерной войне

Соединенные Штаты и Южная Корея готовятся к «реализации ядерной войны». Об этом в Женеве в рамках Всемирной конференции спикеров парламентов заявил председатель Верховного народного собрания КНДР Пак Ин Чхоль, передает ТАСС.

«Подготовка США и Республики Корея к реализации ядерной войны вступила в опасную стадию. Это заставляет КНДР принимать все необходимые меры в ответ на геополитический кризис», — подчеркнул он.

По словам Пак Ин Чхоля, США и НАТО провоцируют «нестабильность и хаос в целях поддержания своей гегемонии».

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Ким Ё Чжон до этого призвала США признать новые реалии, иначе переговоры между двумя странами останутся лишь «надеждой» Вашингтона.

По словам Ким Ё Чжон, «предпосылкой для всех дальнейших предположений и размышлений» должно стать признание необратимого статуса КНДР как обладателя ядерного оружия. Кроме того, Соединенные Штаты должны учитывать неопровержимый факт, что возможности Пхеньяна и геополитическая обстановка изменились коренным образом, добавила она.

В ноябре 2024 года глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что переговоры его страны и США на различных уровнях лишь показали, что Вашингтон неизменно придерживается враждебной политики по отношению к Северной Корее.

Ранее сестра Ким Чен Ына заявила, что отношения между КНДР и Южной Кореей прошли точку невозврата.