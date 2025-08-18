На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Белом доме повесили карту Украины с утраченными территориями

Появился снимок с Трампом и Зеленским на фоне утраченных Украиной территорий
Dan Scavino/X

Помощник президента США Дэн Скавино опубликовал в соцсети Х фотографию, на которой американский и украинский лидеры Дональд Трамп и Владимир Зеленский стоят на фоне карты с утраченными Украиной территориями.

Кадр был сделан в Овальном кабинете Белого дома. Несмотря на то, что снимок черно-белый, можно заметить, что территории, которые сейчас находятся под контролем России, окрашены в более темный цвет. В момент, когда была сделана фотография, Трамп что-то говорит Зеленскому, а тот внимательно его слушает.

18 августа в Белом доме проходит встреча Трампа и Зеленского. Одной из главных тем переговоров являются территориальные уступки.

По данным BBC, в преддверии закрытой части переговоров в Овальном кабинете развернули карту Украины. Как стало известно изданию, восточная часть территории, которую в настоящий момент контролируют Вооруженные силы (ВС) России, закрашена розовым цветом.

До этого Зеленский в ходе совместного брифинга с Трампом в Белом доме заявил, что все «чувствительные» и территориальные вопросы будут обсуждаться только на трехсторонней встрече с участием президента России Владимира Путина.

Ранее WSJ выяснила, что Киев может де-факто признать контроль РФ над новыми регионами.

Встреча Трампа и Зеленского
