WSJ выяснила, что Киев может де-факто признать контроль РФ над новыми регионами

WSJ: Киев готов признать контроль РФ над новыми регионами де-факто, но не де-юре

Украинские власти не против рассмотреть вопрос о признании контроля РФ над новыми регионами де-факто, но не хочет оформлять юридическое признание. Об этом сообщает газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на украинских и европейских чиновников.

»Украина готова рассмотреть вопрос о признании фактического контроля России, но не готова предоставлять России юридическое признание этих территорий», — указано в материале.

18 августа в Белом доме должна состояться встреча Трампа и Зеленского. Это будут их первые личные переговоры после скандала в Белом доме во время совместной пресс-конференции в феврале.

В Вашингтон также прибудут глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.

Перед визитом в Вашингтон Зеленский заявил, что готов обсуждать территориальный вопрос в контексте урегулирования конфликта на Украине только на трехсторонней встрече с участием Путина и Трампа. При этом он снова повторил, что конституция Украины не позволяет идти на территориальные уступки.

