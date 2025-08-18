Зеленский анонсировал обсуждение территориальных вопросов

Территориальные вопросы будут обсуждаться на трехсторонней встрече с участием президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, утверждает президент Украины Владимир Зеленский. Трансляцию ведет C-SPAN.

«Все чувствительные вопросы, территориальные и другие, мы обсудим на уровне лидеров во время трехсторонней встречи», — сказал Зеленский на встрече встрече с Трампом и лидерами ЕС в Белом доме.

До этого Трамп заявил о появлении «разумных шансах» завершить конфликт на Украине, если состоится встреча Путина и Зеленского при его участии.

Зеленский и Трамп в течение около часа провели переговоры один на один в Белом доме впервые после февральского скандала, когда американский лидер упрекнул украинского коллегу в неуважении к США и отсутствии благодарности, а также раскритиковал его за отказ от прекращения огня.

Теперь к ним присоединились глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.

«Газета.Ru» следит за развитием событий онлайн.

Ранее Зеленский перед встречей с Трампом назвал невозможной уступку территорий России.