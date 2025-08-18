В Белом доме перед началом закрытой части переговоров развернули карту Украины

Карту Украины развернули в Овальном кабинете в преддверии закрытой части переговоров. Об этом сообщает BBC.

По данным издания, восточная часть территории, которую в настоящий момент контролируют Вооруженные силы РФ, закрашена розовым цветом.

18 августа в Белом доме проходит встреча Трампа и Зеленского. Это их первые личные переговоры после скандала в Белом доме во время совместной пресс-конференции в феврале.

В Вашингтон также прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.

Перед визитом в Вашингтон Зеленский заявил, что готов обсуждать территориальный вопрос в контексте урегулирования конфликта на Украине только на трехсторонней встрече с участием Путина и Трампа. При этом он снова повторил, что конституция Украины не позволяет идти на территориальные уступки.

Ранее Трамп согласился, что Украина должна уступить часть своей территории России.