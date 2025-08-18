Трамп заявил, что позвонит Путину после встречи с Зеленским

Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что свяжется с российским лидером Владимиром Путиным. Трансляцию ведет C-Span.

«У нас будет телефонный звонок сразу после сегодняшних встреч. Президент Путин ожидает моего звонка, когда мы завершим эту встречу», — сказал Трамп.

Зеленский и Трамп проводят переговоры в Белом доме. До этого президент США заявил, что Зеленский может «почти сразу» завершить конфликт с РФ, если признает Крым российским и откажется от вступления в НАТО.

В Вашингтон также прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.

По данным газеты Bild, Трамп сперва примет Зеленского наедине, после чего к ним присоединятся европейские лидеры.

Ранее Зеленский пожаловался на проблемы с закупкой американского оружия.