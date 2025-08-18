Трамп пошутил об отмене президентских выборов в США по примеру Украины

Трамп на встрече с Зеленским пошутил, что попробует, как он, отменить выборы

Президент США Дональд Трамп во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме пошутил, что через три с половиной годов тоже хочет попробовать, как он, отменить президентские выборы из-за военного конфликта. Трансляция ведется на сайте американской сети кабельного и спутникового телевидения C-SPAN.

«Вы говорите, что во время войны выборы невозможны. Позвольте мне просто сказать, что через три с половиной года, то есть если мы случайно окажемся в состоянии войны с кем-то, выборы больше не будут проводиться», — сказал глава Белого дома под смех присутствующих.

Встреча Зеленского и Трампа проходит в Белом доме 18 августа. В ходе нее лидер Украины заявил, что украинские власти будут готовы провести президентские выборы в стране, если будет заключено перемирие с Россией. Зеленский подчеркнул, что Украине необходимо прекращение огня, чтобы провести открытые демократические выборы.

«Газета.Ru» следит за развитием событий онлайн.

Ранее политолог заявил, что Зеленского будут держать у власти до самого финала, чтобы списать на него все грехи.