Американист оценил вероятность нового скандала между Трампом и Зеленским

Политолог Васильев: Трамп использует принцип кнута и пряника на встрече с Зеленским
Brian Snyder/Reuters

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским реализует принцип «кнута и пряника», чтобы избежать нового скандала. Об этом в комментарии для «Газеты.Ru» заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, политолог Владимир Васильев.

«Я думаю, Трамп прибегнет к жесткому давлению на Зеленского, чтобы тот согласился на предложения российского президента. Ставки очень высоки, и Вашингтон может пригрозить свернуть не только военную помощь, но и предоставление разведданных. Однако на этот раз, дабы избежать очередного скандала, помимо кнута есть еще и пряник. В данном случае в качестве пряника Трамп предоставит Зеленскому гарантии безопасности», — сказал американист.

По мнению Васильева, Зеленскому нужны гарантии безопасности не для Украины, а для него самого и его семьи, так что Трамп вполне может пообещать убежище и обеспечение.

«Если Зеленский откажется пойти на американские условия, то последующий разговор с лидерами Евросоюза будет проходить с позиции слабости. Наоборот, если Зеленский согласится на предложения Трампа, то тогда лидеры Евросоюза останутся в дураках. Так что главное для Трампа сегодня — продавить Зеленского в ходе разговора», — заключил Васильев.

В понедельник, 18 августа, президент США проведет переговоры с президентом Украины и европейскими лидерами, чтобы обсудить предложения Москвы по урегулированию конфликта. Сначала Трамп проведет часовую встречу с Зеленским, после чего состоятся расширенные переговоры с участием генсека НАТО, главы Еврокомиссии и лидеров ФРГ, Великобритании, Италии, Франции и Финляндии.

Ранее в России предложили запросить гарантии безопасности от ЕС по аналогии с Украиной.

