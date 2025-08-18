Советник Трампа ответил на вопрос о гарантиях безопасности Украины

Потенциальные гарантии безопасности Украины со стороны США могут включать размещение американских войск на Украине. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источник.

На вопрос, могут ли гарантии включать размещение американских военных, один из советников президента США Дональда Трампа в частном порядке ответил утвердительно. Другой заявил, что пока неясно, и что «мы не будем вести переговоры в прессе».

Помощник президента США Стив Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио ранее рассказали, что президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров на Аляске впервые согласился с тем, что Вашингтон и европейские союзники могут предоставить гарантии безопасности Киеву.

«Было бы очень важным шагом со стороны президента, если бы он предложил обязательства США по обеспечению безопасности», — сказал Рубио в эфире программы Fox News.

Госсекретарь также заявил, что обеим сторонам придется чем-то поступиться ради мира и «согласиться на потенциальные уступки или обсудить потенциальные уступки, не допуская, чтобы это выплеснулось в публичную сферу и не создало всевозможных внутренних проблем».

