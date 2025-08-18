Стало известно, кто будет присутствовать на встрече Трампа и Зеленского

WP: на встрече Трампа и Зеленского будут присутствовать Вэнс, Рубио и Уиткофф

На встрече президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме будут присутствовать вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф. Об этом сообщает газета Washington Post (WP).

«Как ожидается, к Трампу присоединятся Вэнс, Рубио и Уиткофф, помимо других советников», — говорится в сообщении.

18 августа в Белом доме должны состояться переговоры президентов США и Украины. Трамп заявил, что Зеленский может «почти сразу» завершить конфликт с РФ, если признает Крым российским и откажется от вступления в НАТО. В преддверии встречи в Белом доме эксперты предупреждают о риске нового скандала между лидерами, подробности – в материале «Газеты.Ru».

В Вашингтон также прибудут глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.

Ранее Sky News опубликовал список потенциальных мест для встречи Трампа, Путина и Зеленского.