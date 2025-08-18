На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США сообщили об опасениях Киева из-за встречи Зеленского с Трампом

CNN: в Киеве есть опасения из-за предстоящей встречи Трампа и Зеленского
true
true
true
close
Ben Curtis/AP

Украина и ее союзники выразили опасение из-за предстоящей встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом пишет телеканал CNN.

В материале напомнили, что в воскресенье вечером президент США оказал давление на украинского лидера, заявив, что Украина никогда не сможет вступить в НАТО. Он также выразил мнение, что Зеленский «может практически немедленно прекратить войну с Россией, если захочет...».

«Это вызвало опасения в Киеве и других европейских столицах, что Трамп попытается навязать Зеленскому идеальное видение [президента РФ Владимира] Путина по урегулированию конфликта и что, если украинский лидер откажется от этого выбора, Трамп обвинит во всем Киев и полностью уйдет от конфликта», — пишет CNN.

И хотя Европа будет играть важную роль в обеспечении безопасности Украины после достижения прекращения огня, у нее нет влияния на Путина, и она не сможет выполнить обещанную миссию по принуждению к миру без поддержки Трампа, отмечает телеканал.

В понедельник в Белом доме состоятся переговоры президентов США и Украины. Это будет их первая личная встреча после скандала в Белом доме во время совместной пресс-конференции в феврале.

Ранее Sky News опубликовал список потенциальных мест для встречи Трампа, Путина и Зеленского.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами