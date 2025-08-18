Путин и Слюсарь обсудили нехватку врачей в Ростовской области

Путин указал Слюсарю на нехватку врачей и медработников в Ростовской области

Президент Российской Федерации Владимир Путин 18 августа провел встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем, в ходе которой обратил внимание на нехватку врачей и медицинского персонала в регионе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Слюсарь рассказал главе государства о социально-экономической ситуации в регионе, в частности, о проблеме укомплектованности медицинскими кадрами.

Путин отметил, что количество количество врачей на тысячу человек в Ростовской области очень маленькое.

Врио губернатора подтвердил, что укомплектованность медкадрами является основной проблемой в сфере здравоохранения в Ростовской области. По его словам, она в первую очередь затрагивает труднодоступные сельские территории региона.

Слюсарь доложил Путину, что продолжает работу с муниципальными органами, чтобы преодолеть дефицит медицинских специалистов. Чиновник рассказал, что в качестве временной меры в области запущен мобильный диагностический центр, так называемый «поезд здоровья», когда узкие квалифицированные специалисты ездят по дальним селам и принимают пациентов.

Ранее в российских санаториях зафиксировали нехватку кадров.