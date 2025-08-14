На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В российских санаториях зафиксировали нехватку кадров

stavtourism.ru/санаторий им. Кирова

Почти все санатории, работающие на территории РФ, испытывают нехватку сотрудников. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».

В материале приводятся данные Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья (АОТ), по оценке которой дефицит кадров в отрасли в настоящее время составляет от 30% до 40%.

Как рассказал медицинский директор АОТ Михаил Данилов, в первую очередь в санаториях наблюдается нехватка среднего медперсонала и работников питания. То же касается врачей узкой специальности. Наибольшие проблемы возникают при поиске аллергологов, иммунологов и эндокринологов, отметила генеральный директор сети «Плаза СПА» Марина Азарова.

По словам представителей «Васта Отель Менеджмент», санаториям требуется больше сотрудников по сравнению с гостиницами. При этом количество откликов на вакансии за последний год уменьшилось в три раза. Сейчас на одну позицию претендуют от двух до трех кандидатов.

Партнер CMWP Марина Мережко подчеркнула, что владельцы санаториев пытаются решить проблему нехватки кадров, повышая заработные платы. Из-за этого их расходы на оплату труда работников превысили 40%, тогда как раньше они составляли 30%.

Кроме того, на работу в санаториях привлекают людей из дальнего зарубежья — Индии и стран Юго-Восточной Азии. Также имеет место автоматизация процессов, в том числе за счет введения бесконтактного заселения.

Ранее в Государственной думе РФ заявили, что у родителей появится возможность бесплатно ездить с детьми в возрасте до четырех лет в санатории.

