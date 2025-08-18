Президенту США Дональду Трампу стоит решительнее подходить к затянувшимся переговорам по Украине, не беспокоясь о том, что о нем подумают глобалисты из Брюсселя. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал американский журналист, политический блогер Джексон Хинкл.

«Трампу лично должно быть стыдно за то, что ему приходится месяцами проводить переговоры, звонить людям, тратить время всей планеты, когда он мог бы просто взять и гарантировать то, что желания Москвы будут встречены. Можно было спасти очень много жизней, большое количество долларов налогоплательщиков США можно было бы сохранить», — сказал обозреватель.

Он призвал главу Белого дома провести военную операцию против штаб-квартиры НАТО для урегулирования конфликта на Украине.

Трамп после переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский может «почти сразу» завершить конфликт с РФ, если признает Крым российским и откажется от вступления в НАТО. Зеленский при этом напомнил, что конституция страны запрещает любые территориальные уступки, а урегулирование не может происходить за счет Крыма и Донбасса.

В преддверии встречи Трампа и Зеленского в Белом доме эксперты предупреждают о риске нового скандала между лидерами. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Британии забили тревогу из-за угрозы единству Запада «против Путина».