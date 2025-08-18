На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Американский блогер упрекнул Трампа в нерешительности

Блогер Хинкл: Трамп должен решительнее вести себя с Украиной и Европой
true
true
true
close
Kevin Lamarque/Reuters

Президенту США Дональду Трампу стоит решительнее подходить к затянувшимся переговорам по Украине, не беспокоясь о том, что о нем подумают глобалисты из Брюсселя. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал американский журналист, политический блогер Джексон Хинкл.

«Трампу лично должно быть стыдно за то, что ему приходится месяцами проводить переговоры, звонить людям, тратить время всей планеты, когда он мог бы просто взять и гарантировать то, что желания Москвы будут встречены. Можно было спасти очень много жизней, большое количество долларов налогоплательщиков США можно было бы сохранить», — сказал обозреватель.

Он призвал главу Белого дома провести военную операцию против штаб-квартиры НАТО для урегулирования конфликта на Украине.

Трамп после переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский может «почти сразу» завершить конфликт с РФ, если признает Крым российским и откажется от вступления в НАТО. Зеленский при этом напомнил, что конституция страны запрещает любые территориальные уступки, а урегулирование не может происходить за счет Крыма и Донбасса.

В преддверии встречи Трампа и Зеленского в Белом доме эксперты предупреждают о риске нового скандала между лидерами. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Британии забили тревогу из-за угрозы единству Запада «против Путина».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами