Депутат Рады потребовал ареста Зеленского в США

Депутат Дмитрук назвал Зеленского террористом и призвал арестовать его в США

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук, покинувший Украину, призвал арестовать Владимира Зеленского во время его визита в США, назвав украинского лидера террористом. Об этом он написал в своем Telegram-канале, продублировав сообщение также на английском языке.

По словам Дмитрука, действия Зеленского тянут на несколько пожизненных сроков, и у президента США Дональда Трампа есть возможность «остановить его раз и навсегда». Он выразил мнение, что если это произойдет, десятки миллионов людей будут благодарны американскому лидеру.

17 августа Зеленский отправился с рабочим визитом в Вашингтон для обсуждения с Трампом итогов переговоров президентов США и России на Аляске по урегулированию вооруженного конфликта на Украине.

18 августа в Вашингтоне пройдет встреча Трампа и Зеленского, на которой также будут присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Как ранее сообщало Bild, сначала Трамп проведет переговоры с Зеленским тет-а-тет, а затем к ним присоединятся европейские лидеры.

Накануне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на встрече в Белом доме будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины. Кроме того, спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду на прогресс по территориальным вопросам украинского конфликта.

Ранее главком ВСУ призвал готовиться воевать с Россией даже в случае мирного соглашения.