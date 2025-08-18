На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Депутат Рады потребовал ареста Зеленского в США

Депутат Дмитрук назвал Зеленского террористом и призвал арестовать его в США
true
true
true
close
Телеграм-канал «Артем Дмитрук»

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук, покинувший Украину, призвал арестовать Владимира Зеленского во время его визита в США, назвав украинского лидера террористом. Об этом он написал в своем Telegram-канале, продублировав сообщение также на английском языке.

По словам Дмитрука, действия Зеленского тянут на несколько пожизненных сроков, и у президента США Дональда Трампа есть возможность «остановить его раз и навсегда». Он выразил мнение, что если это произойдет, десятки миллионов людей будут благодарны американскому лидеру.

17 августа Зеленский отправился с рабочим визитом в Вашингтон для обсуждения с Трампом итогов переговоров президентов США и России на Аляске по урегулированию вооруженного конфликта на Украине.

18 августа в Вашингтоне пройдет встреча Трампа и Зеленского, на которой также будут присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Как ранее сообщало Bild, сначала Трамп проведет переговоры с Зеленским тет-а-тет, а затем к ним присоединятся европейские лидеры.

Накануне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на встрече в Белом доме будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины. Кроме того, спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду на прогресс по территориальным вопросам украинского конфликта.

Ранее главком ВСУ призвал готовиться воевать с Россией даже в случае мирного соглашения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами