Стало известно, сколько «миротворцев» Литва направит на Украину

Советник Жикевичус: Литва отправит на Украину столько сил, сколько и в Афганистан
Shutterstock/FOTODOM

Советник президента Литвы Дайниус Жикевичус заявил, что Вильнюс в рамках миротворческой миссии на Украину направит столько же войск, сколько отправлял в рамках аналогичной миссии НАТО в Афганистан. Об этом сообщает LRT.

По его словам, Литва приняла решение об отправке войск на Украину, если будет достигнуто перемирие.

«Литва приняла решение, конкретные цифры обсуждаются, я их не буду разглашать, но, вероятно, следует представить себе наш вклад в Афганистане, который был, мы будем двигаться в подобном направлении», – сказал Жикевичус.

Речь идет о нескольких сотнях солдат, которые также будут участвовать в подготовке солдат ВСУ.

«Говоря об Украине и надежных гарантиях безопасности, мы должны учитывать, как мы будем обеспечивать безопасность в воздухе, на суше и на море», – добавил советник.

Накануне «коалиция желающих» подтвердила готовность развернуть силы обеспечения безопасности на Украине после прекращения боевых действий. Эти меры станут частью гарантий безопасности, продвигаемых США.

Ранее Сырский оценил ситуацию на фронте для ВСУ.

