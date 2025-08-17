«Коалиция желающих» заявила о готовности ввести войска на Украину

«Коалиция желающих» подтвердила готовность развернуть силы обеспечения безопасности на Украине после прекращения боевых действий. Об этом сообщается в заявлении альянса, опубликованном на сайте правительства Великобритании.

«Участники подтвердили готовность развернуть силы безопасности после прекращения огня, обеспечить защиту воздушного и морского пространства Украины, а также содействовать восстановлению ВСУ», — говорится в документе.

Эти меры станут частью гарантий безопасности, продвигаемых США.

«Коалиция сыграет ключевую роль через Многонациональные силы на Украине, приветствуя приверженность президента [США Дональда] Трампа предоставлению гарантий», — подчеркивается в заявлении.

В воскресенье канал «Би-би-си» сообщал, что до недавнего времени «коалиция желающих» настаивала на необходимости прекращения огня как предпосылки для переговоров по украинскому урегулированию, однако этот подход может измениться. Журналисты обратили внимание, что словосочетание «прекращение огня» не упоминалось в совместном заявлении лидеров стран ЕС и отдельном заявлении британского премьера Кир Стармера после того, как президент США Дональд Трамп выступил за переход к долгосрочному миру без временного прекращения огня. Аналитики считают, что это не случайность, а сознательная корректировка позиции на фоне нового подхода Вашингтона.

Ранее Зеленский заявил о согласии в «Коалиции желающих» в вопросе изменения границ.