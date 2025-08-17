На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Коалиция желающих» заявила о готовности ввести войска на Украину

«Коалиция желающих» готова развернуть войска на Украине после прекращения огня
true
true
true
close
Reuters

«Коалиция желающих» подтвердила готовность развернуть силы обеспечения безопасности на Украине после прекращения боевых действий. Об этом сообщается в заявлении альянса, опубликованном на сайте правительства Великобритании.

«Участники подтвердили готовность развернуть силы безопасности после прекращения огня, обеспечить защиту воздушного и морского пространства Украины, а также содействовать восстановлению ВСУ», — говорится в документе.

Эти меры станут частью гарантий безопасности, продвигаемых США.

«Коалиция сыграет ключевую роль через Многонациональные силы на Украине, приветствуя приверженность президента [США Дональда] Трампа предоставлению гарантий», — подчеркивается в заявлении.

В воскресенье канал «Би-би-си» сообщал, что до недавнего времени «коалиция желающих» настаивала на необходимости прекращения огня как предпосылки для переговоров по украинскому урегулированию, однако этот подход может измениться. Журналисты обратили внимание, что словосочетание «прекращение огня» не упоминалось в совместном заявлении лидеров стран ЕС и отдельном заявлении британского премьера Кир Стармера после того, как президент США Дональд Трамп выступил за переход к долгосрочному миру без временного прекращения огня. Аналитики считают, что это не случайность, а сознательная корректировка позиции на фоне нового подхода Вашингтона.

Ранее Зеленский заявил о согласии в «Коалиции желающих» в вопросе изменения границ.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами