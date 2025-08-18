В США заявили, что Зеленский столкнулся с дилеммой в преддверии встречи с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский столкнулся с дилеммой в преддверии встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом пишет американское агентство Bloomberg.

«Зеленский оказался в безвыходном положении: ему придется либо рисковать вызвать гнев Дональда Трампа, либо согласиться на сделку о прекращении конфликта на Украине, уступив территорию в обмен на неопределенные гарантии безопасности», — говорится в материале.

Источник агентства отметил, что Зеленский в ходе встречи планирует узнать больше информации о требованиях Москвы, обозначить сроки трехсторонней встречи с Трампом и президентом России Владимиром Путиным, а также подтолкнуть США к санкциям против РФ.

Зеленский вместе с европейскими лидерами прибудет в Вашингтон 18 августа. СМИ узнали, что хозяин Белого дома не будет встречаться с украинским коллегой в присутствии гостей из Европы: сначала он проведет переговоры тет-а-тет с президентом республики, а потом к ним присоединятся представители ЕС и НАТО. Они должны принять участие в совместном рабочем ужине и обсуждении урегулирования конфликта в расширенном составе.

Ранее Рубио уточнил позицию США по передаче всего Донбасса под контроль России.