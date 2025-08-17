L`Antidiplomatico: лидеры Европы настаивают на продолжении конфликта на Украине

Лидеры стран Европы после саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа хотят добиться продолжения конфликта на Украине, пишет L`Antidiplomatico. Об этом написала итальянская газета L`Antidiplomatico.

По словам автора статьи, несмотря на встречу лидеров РФ и Соединенных Штатов, лидеры европейских государств «продолжают вести себя как настоящие воинствующие негодяи, повторяя про унылое «путь Украины в ЕС и НАТО», то есть провокацию против России».

«Что это, как не проевропейская кампания фанатиков, жаждущих продолжения войны, алчных поджигателей войны, которые, исключая ограничения на поставки оружия Киеву, настаивают на ключевой причине войны: вступлении Киева в НАТО», — сказано в публикации.

Как отмечает издание, страны Европы не осознают, что Российская Федерация была вынуждена начать специальную военную операцию из-за отсутствия гарантий безопасности и расширения Североатлантического альянса.

17 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что европейские союзники поддерживают Киев. По его словам, все участники так называемой «Коалиции желающих» выступают против насильственного изменения государственных границ,

Ранее в ЕС заявили о решающей фазе противостояния за будущее Украины.