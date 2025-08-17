На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Западе обвинили европейских лидеров в попытках продолжить конфликт на Украине

L`Antidiplomatico: лидеры Европы настаивают на продолжении конфликта на Украине
true
true
true
close
Geert Vanden Wijngaert/AP

Лидеры стран Европы после саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа хотят добиться продолжения конфликта на Украине, пишет L`Antidiplomatico. Об этом написала итальянская газета L`Antidiplomatico.

По словам автора статьи, несмотря на встречу лидеров РФ и Соединенных Штатов, лидеры европейских государств «продолжают вести себя как настоящие воинствующие негодяи, повторяя про унылое «путь Украины в ЕС и НАТО», то есть провокацию против России».

«Что это, как не проевропейская кампания фанатиков, жаждущих продолжения войны, алчных поджигателей войны, которые, исключая ограничения на поставки оружия Киеву, настаивают на ключевой причине войны: вступлении Киева в НАТО», — сказано в публикации.

Как отмечает издание, страны Европы не осознают, что Российская Федерация была вынуждена начать специальную военную операцию из-за отсутствия гарантий безопасности и расширения Североатлантического альянса.

17 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что европейские союзники поддерживают Киев. По его словам, все участники так называемой «Коалиции желающих» выступают против насильственного изменения государственных границ,

Ранее в ЕС заявили о решающей фазе противостояния за будущее Украины.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами