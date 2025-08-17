На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский заявил о согласии в «Коалиции желающих» в вопросе изменения границ

Зеленский: «Коалиция желающих» выступила против насильственного изменения границ
Jaimi Joy/Reuters

В ходе визита в Брюссель Владимир Зеленский заявил о поддержке со стороны европейских союзников. По его словам, все участники так называемой «Коалиции желающих» выступают против насильственного изменения государственных границ, пишет RT.

«Все поддерживают, что ключевые вопросы должны решаться с участием Украины в трехстороннем формате: Украина, США, российский лидер», — заявил он.

По словам Зеленского, в настоящее время союзники Украины работают над формированием «общего видения» мирного соглашения, которое должно быть «действительно честным, быстрым и эффективным».

До этого Зеленский подчеркнул, что украинская Конституция исключает возможность каких-либо территориальных уступок, и заверил, что Вооруженные силы Украины не оставят подконтрольные территории в Донбассе. Кроме того, он заявил, что членство в Европейском союзе должно стать элементом гарантий безопасности для Украины.

Ранее Зеленский отправился на переговоры к Трампу.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
