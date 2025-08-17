На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Макрон назвал «капитуляцией» предложения России по мирному соглашению с Украиной

Ludovic Marin/Pool/Reuters

Мирные инициативы России для Украины являются «капитуляцией». Об этом он заявил президент Франции Эммануэль Макрон на видеосовещании «коалиции желающих», передает France 24.

«Единственное государство, предлагающее мир через капитуляцию, — Россия. Не может быть дискуссии о статусе территорий без законного руководства Украины», — подчеркнул Макрон.

Он указал, что любые территориальные решения должны сопровождаться гарантиями безопасности, включающими сохранение боеспособности украинской армии и развертывание контингента западных стран в тыловых зонах.

«Украинская армия — первый столп гарантий. Второй — присутствие союзных сил не на передовых позициях», — пояснил президент Франции.

Он уточнил, что США проинформируют о степени своего участия в этих механизмах.

Как писала газета The Financial Times, президент США Дональд Трамп после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным изменил риторику по Украине, из-за чего подвергся резкой критике со стороны чиновников в Киеве. Источники агентства назвали «ужасным» состоявшийся на Аляске саммит. По их мнению, Трамп хочет «быстрой сделки» по Украине. В связи с этим украинские чиновники опасаются, что Киеву будут пытаться навязать договор, равносильный капитуляции.

Ранее Трамп отказался от общей встречи с Зеленским и европейскими лидерами.

