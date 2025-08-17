Госсекретарь США назвал Путина частью мировой политики

Президент России Владимир Путин является частью мировой политики. Об этом в интервью ABC заявил госсекретарь США Марко Рубио, комментируя критику встречи американского президента Дональда Трампа с российским лидером.

«Путин уже на мировой арене. У него крупнейший тактический ядерный арсенал и второй по величине стратегический», — заявил Рубио телеканалу.

Он отметил, что оппоненты Трампа «всегда найдут к чему придраться», несмотря на постоянное внимание СМИ к российскому лидеру.

Как писала газета The Financial Times, Трамп после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным изменил риторику по Украине, из-за чего подвергся резкой критике со стороны чиновников в Киеве.

Очные переговоры президентов РФ и США прошли на Аляске 15 августа. Встреча завершилась заявлениями глав государств о «существенном прогрессе» в процессе урегулирования конфликта на Украине. При этом никаких соглашений по итогам саммита подписано не было.

