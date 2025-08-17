Рубио назвал тему переговоров Трампа с Зеленским 18 августа

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что на предстоящей в понедельник, 18 августа, встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским Соединенные Штаты намерены обсудить гарантии безопасности для Украины. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

«Я думаю, что завтрашние переговоры во многом будут посвящены тому, какие гарантии безопасности хочет получить Украина», — заявил Рубио.

Накануне президент Украины объявил о своей встрече с американским коллегой 18 августа. Этот визит станет первым для Зеленского в столицу США после его конфликта с Трампом, произошедшего в феврале.

17 августа спецпредставитель президента США Стив Уиткофф в эфире CNN сообщил о достижении договоренности между США и Россией касательно гарантий безопасности для Украины.

В ответ на это Зеленский подчеркнул, что вступление в Европейский союз (ЕС) является важным элементом системы гарантий безопасности для страны. Об этом сообщает Sky News, цитируя слова главы государства.

Ранее в Британии указали на незавидное положение Зеленского перед встречей с Трампом.