Спецпосланник Трампа: США и Россия договорились о гарантиях безопасности для Украины

Уиткофф: США и РФ договорились о гарантиях безопасности для Украины, дело за ней

США и Россия договорились о гарантиях безопасности для Украины, заявил в эфире CNN спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф.

«Мы согласовали надежные гарантии безопасности, которые я бы назвал переломными», — сказал чиновник.

По его словам, президент РФ также согласился «законодательно закрепить» в рамках потенциального мирного соглашения, что Россия «не будет входить» на какую-либо другую территорию, на Украине или в других странах Европы.

Спецпосланник американского лидера отметил, что теперь все зависит от Киева. Он также упомянул, что на встрече президента Дональда Трампа и его украинского коллеги 18 марта в контексте мирного урегулирования будет обсуждаться вопрос территорий.

15 августа президент России и американский лидер впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений. Президенты обсуждали прекращение конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление двусторонних контактов между странами в экономике и сфере безопасности.

Ранее были названы конкретные требования России для завершения СВО.