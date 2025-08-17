Зеленский заявил, что Украина может вступить в ЕС

Вступление в Евросоюз (ЕС) является частью системы гарантий безопасности для страны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, слова которого передает Sky News.

«Вступление в ЕС — часть гарантий безопасности», — сказал он.

При этом он отметил, что детали реализации таких гарантий пока не проработаны. Украина рассматривает механизм, аналогичный 5-й статье устава НАТО, предполагающей коллективную оборону.

17 августа спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф заявил, что США и Россия договорились о гарантиях безопасности для Украины. По его словам, президент РФ также согласился «законодательно закрепить» в рамках потенциального мирного соглашения, что Россия «не будет входить» на какую-либо другую территорию, на Украине или в других странах Европы.

Спецпосланник американского лидера отметил, что теперь все зависит от Киева. Он также упомянул, что на встрече президента Дональда Трампа и его украинского коллеги 18 марта в контексте мирного урегулирования будет обсуждаться вопрос территорий.

Ранее Зеленский отверг согласованные Путиным и Трампом мирные условия.