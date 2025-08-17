На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Во Франции заявили о намерении Макрона отправиться в США вместе с Зеленским

Reuters: Макрон посетит Вашингтон вместе с Зеленским
true
true
true
close
Sarah Meyssonnier/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон 18 августа отправится в столицу США вместе с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление канцелярии главы республики.

В сообщении говорится, что цель поездки — продолжить координационную работу между Вашингтоном и европейскими государствами ради достижения «справедливого и прочного мира».

До этого пресс-служба правительства Германии заявила, что канцлер Фридрих Мерц планирует поехать в США вместе с Владимиром Зеленским и другими европейскими лидерами. Как отметили представители немецкого кабинета министров, данный визит будет иметь своей целью обмен информацией с американским лидером Дональдом Трампом после его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Встреча российского и американского лидеров состоялась 15 августа на Аляске. По итогам саммита стороны не подписали никаких соглашений. Несмотря на это, Путин и Трамп заявили о «существенном прогрессе» в процессе урегулирования конфликта на Украине.

16 августа корреспондент издания Axios Барак Равид сообщил о планах украинского лидера посетить Вашингтон и встретиться с хозяином Белого дома. Поездка запланирована на 18 августа.

Ранее в Государственной думе РФ заявили, что Путин и Трамп реализовали идею 82-летней давности о встрече лидеров на Аляске.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами