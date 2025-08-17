Во Франции заявили о намерении Макрона отправиться в США вместе с Зеленским

Президент Франции Эммануэль Макрон 18 августа отправится в столицу США вместе с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление канцелярии главы республики.

В сообщении говорится, что цель поездки — продолжить координационную работу между Вашингтоном и европейскими государствами ради достижения «справедливого и прочного мира».

До этого пресс-служба правительства Германии заявила, что канцлер Фридрих Мерц планирует поехать в США вместе с Владимиром Зеленским и другими европейскими лидерами. Как отметили представители немецкого кабинета министров, данный визит будет иметь своей целью обмен информацией с американским лидером Дональдом Трампом после его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Встреча российского и американского лидеров состоялась 15 августа на Аляске. По итогам саммита стороны не подписали никаких соглашений. Несмотря на это, Путин и Трамп заявили о «существенном прогрессе» в процессе урегулирования конфликта на Украине.

16 августа корреспондент издания Axios Барак Равид сообщил о планах украинского лидера посетить Вашингтон и встретиться с хозяином Белого дома. Поездка запланирована на 18 августа.

Ранее в Государственной думе РФ заявили, что Путин и Трамп реализовали идею 82-летней давности о встрече лидеров на Аляске.