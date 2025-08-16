На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Политолог высказался о перспективе трехсторонней встречи лидеров стран

Политолог Шаповалов заявил, что перспектива трехсторонней встречи сохраняется
true
true
true
close
РИА Новости

Политолог Владимир Шаповалов в беседе с «Лентой.ру» выразил мнение, что Украина рано или поздно будет вынуждена прийти к заключению мира, отметив, что вопрос лишь в том, сколько времени до этого пройдет.

Он добавил, что перспектива проведения трехсторонней встречи между лидерами России, Украины и США сохраняется, но если Киев не будет придерживаться мирных инициатив, его к этому принудят. Эксперт отметил, что на процесс мирного урегулирования влияют переговоры между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, а также достижения российских сил на линии боевого соприкосновения.

Политолог подчеркнул, что Россия достигнет поставленных целей либо дипломатическим, либо военным путем, и предпочтение отдается переговорам, однако при нежелании украинской стороны учитывать мирные предложения возможны и военные меры.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале подчеркивал необходимость достижения устойчивого мира, который не станет «еще одной паузой между российскими вторжениями». В разговоре с президентом США Дональдом Трампом он указал, что в случае отказа России от честного завершения конфликта или участия в трехсторонней встрече с Украиной следует усиливать санкции.

Ранее обозреватель «Газеты.Ru» Виталий Рюмшин оценил встречу Трампа и Путина на Аляске.

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами