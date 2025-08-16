Политолог высказался о перспективе трехсторонней встречи лидеров стран

Политолог Владимир Шаповалов в беседе с «Лентой.ру» выразил мнение, что Украина рано или поздно будет вынуждена прийти к заключению мира, отметив, что вопрос лишь в том, сколько времени до этого пройдет.

Он добавил, что перспектива проведения трехсторонней встречи между лидерами России, Украины и США сохраняется, но если Киев не будет придерживаться мирных инициатив, его к этому принудят. Эксперт отметил, что на процесс мирного урегулирования влияют переговоры между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, а также достижения российских сил на линии боевого соприкосновения.

Политолог подчеркнул, что Россия достигнет поставленных целей либо дипломатическим, либо военным путем, и предпочтение отдается переговорам, однако при нежелании украинской стороны учитывать мирные предложения возможны и военные меры.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале подчеркивал необходимость достижения устойчивого мира, который не станет «еще одной паузой между российскими вторжениями». В разговоре с президентом США Дональдом Трампом он указал, что в случае отказа России от честного завершения конфликта или участия в трехсторонней встрече с Украиной следует усиливать санкции.

