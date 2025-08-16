На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле высказались о трехстороннем саммите Путина, Трампа и Зеленского

Ушаков: тема проведения встречи Путина, Трампа и Зеленского пока не затрагивалась
Global Look Press

Тема проведения трехстороннего саммита президентов Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского на данный момент не затрагивалась. Об этом заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, чьи слова приводит ТАСС.

«Пока эта тема не затрагивалась», — заявил Ушаков, комментируя соответствующее мероприятие.

В пятницу Владимир Путин и Дональд Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений. Президенты РФ и США обсуждали ключевые вопросы: прекращение конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление двусторонних контактов в экономике и безопасности.

По итогам этих переговоров Трамп заявил о начале подготовки трехсторонней встречи, в которой помимо него примут участие лидеры РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский. По словам Трампа, у него нет желания там присутствовать, но он должен там находиться, чтобы удостовериться в том, что все поставленные задачи будут выполнены. Глава Белого дома отметил, что у сторон есть «довольно хороший шанс сделать это».

Ранее стало известно о настроении в окружении Зеленского во время переговоров Путина и Трампа.

Встреча Путина и Трампа
