CNN назвал две «крупные победы» Путина по итогам саммита на Аляске

CNN: Путин одержал две крупные победы по итогам саммита на Аляске
true
true
true

Президент России Владимир Путин одержал две крупные победы по итогам саммита на Аляске. К такому выводу пришел американский телеканал CNN.

По мнению авторов, первой победой стала «впечатляющая картина» встречи с красной дорожкой в Соединенных Штатах. По мнению авторов, для украинцев это было «ужасающим зрелищем».

Вторая победа, считают журналисты, заключается в том, что президент России «получил больше времени для продвижения на линии фронта».

«Время имеет значение, поскольку летнее наступление Путина близится к превращению постепенных успехов в стратегические победы», — говорится в тексте.

В пятницу Владимир Путин и Дональд Трамп впервые за шесть лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений.

Президенты РФ и США обсуждали ключевые вопросы: прекращение конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление двусторонних контактов в экономике и безопасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее соратник Трампа назвал вероятный срок завершения конфликта на Украине.

