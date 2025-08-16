На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Посол рассказал, что затрудняет диалог России и США

Дарчиев: без возврата дипсобственности РФ в США решение иных вопросов затруднено
МИД РФ

Без возврата конфискованной дипломатической собственности РФ в США решение других вопросов затруднено. Об этом сообщил посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Есть два других крупных вопроса: возвращение де-факто конфискованной, шести объектов, российской дипломатической недвижимости, без чего решение прочих вопросов, оно затруднено», — отметил дипломат.

Также он заявил, что восстановление прямого авиасообщения могло бы способствовать реальной нормализации отношений РФ и США.

Путин после переговоров в узком формате выразил благодарность американскому коллеге Дональду Трампу за доверительный тон, преобладавший в ходе их беседы. По словам главы государства, глава Белого дома проявляет искреннюю заботу о благополучии своей страны, однако также понимает, что у России есть собственные национальные интересы.

15 августа президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп проводят саммит на Аляске. Местом для переговоров была выбрана объединенная военная база Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в Госдуме заявили, что встреча Путина и Трампа на Аляске не станет новой «Ялтой».

