МИД РФ выразил обеспокоенность намерением Израиля оккупировать Газу

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на встрече с послом Израиля Симоной Гальперин выразил серьезную обеспокоенность России намерением Израиля осуществить полную оккупацию сектора Газа. Об этом сообщили в российском дипломатическом ведомстве по итогам разговора.

В МИД уточнили, что в ходе беседы большое внимание было уделено складывающейся обстановке на Ближнем Востоке, в частности, на оккупированной палестинской территории с акцентом на катастрофическую гуманитарную ситуацию в секторе Газа.

«В данном контексте российской стороной была выражена серьезная обеспокоенность намерением Израиля осуществить полную оккупацию анклава. Подчеркнута неприемлемость политики, закрепляющей новые реалии на земле и чреватой дальнейшим обострением ситуации в зоне палестино-израильского конфликта», — сказано в сообщении.

В ведомстве подтвердили принципиальную позицию Москвы в поддержку всеобъемлющего ближневосточного урегулирования на основе соответствующих решений ООН и Совета Безопасности всемирной организации.

Кроме того, стороны обсудили ситуацию на Украине и вокруг нее, а также вопросы развития двусторонних отношений РФ и Израиля.

8 августа кабинет безопасности Израиля одобрил план премьер-министра Биньямина Нетаньяху по установлению контроля израильской армии над сектором Газа. Большинство членов правительства страны также утвердило пять условий для прекращения войны: полное разоружение ХАМАС, возвращение всех заложников, демилитаризация сектора Газа, контроль Израиля над безопасностью территории, создание гражданского правительства без участия ХАМАС и Палестинской национальной администрации.

Ранее в ООН призвали ввести эмбарго на поставки оружия Израилю.