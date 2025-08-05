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В ООН призвали ввести эмбарго на поставки оружия Израилю

В ООН призвали ввести эмбарго на поставки оружия Израилю и помощь Газе
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Группа из 35 спецдокладчиков и экспертов Организации Объединенных Наций, возглавляемых спецдокладчиком по вопросу о положении в области прав человека в Палестине Франческой Альбанезе, призвала мировое сообщество ввести эмбарго на поставки Израилю вооружений и распустить Фонд гуманитарной помощи Газе (GHF). Об этом говорится в заявлении пресс-службы организации, передает ТАСС.

Отмечается, что Вооруженные силы Израиля и иностранные военные подрядчики продолжают вести беспорядочный огонь по людям, ищущим убежища в пунктах распределения помощи GHF. Эксперты утверждают, что Израиль, называя свои операции гуманитарной помощью, продолжает гуманитарную маскировку и оскорбляет гуманитарную деятельность и стандарты.

В заявлении говорится, что почти 1 400 палестинцев были уничтожены и более 4 000 получили ранения при попытке получить продовольствие в Газе, по меньшей мере 859 были ликвидированы в районе пунктов GHF с момента начала работы фонда в конце мая 2024 года.

В связи с многочисленными нарушениями Израилем международного права эксперты призвали страны — участницы ООН ввести максимальное эмбарго на поставки оружия израильскому государству, приостановить торговые и инвестиционные соглашения, которые могут нанести ущерб палестинскому народу, а также привлечь юридические лица к ответственности за преступления в секторе Газа, говорится в докладе.

Ранее стало известно о планах Нетаньяху расширить операции в секторе Газа.

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