Трамп выразил надежду на проведение переговоров между Путиным и Зеленским

Трамп заявил, что рассчитывает на переговоры Путина и Зеленского
Jonathan Ernst/Reuters

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на переговоры между президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом пишет ТАСС.

При этом глава Белого дома допустил свое участие в этом переговорном процессе.

«В нашей следующей встрече примут участие президент Зеленский и президент Путин, а также, возможно, я», — сказал Трамп журналистам на борту самолета по пути в Анкоридж.

По словам Трампа, его цель — создать условия для переговоров между Россией и Украиной.

Перед встречей с Путиным в Анкоридже президент США сказал, что хотел бы сосредоточить внимание на проблемах своей страны, но участвует в решении конфликта на Украине «ради спасения жизней».

15 августа Путин и Трамп проведут саммит на Аляске. Местом для переговоров была выбрана объединенная военная база Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

Ожидается, что встреча начнется около 22:00 по московскому времени с беседы тет-а-тет, где кроме глав двух государств будут их помощники и переводчики. Основная тема переговоров — поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.

В состав российской делегации вошли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель главы РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Ранее в Белом доме заявили, что Трамп наслаждается ролью миротворца.

