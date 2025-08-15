Вучич заявил о намерении протестующих сжечь заживо сторонников правящей партии

Президент Сербии Александар Вучич обвинил протестующих в намерении сжечь заживо сторонников правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) в городе Нови-Сад в ночь на четверг. Об этом он заявил в эфире телеканала Informer TV в ночь на пятницу.

По словам президента, участники акций планировали поджечь здание местного отделения СПП, где в тот момент находились люди.

«Протестующие вчера ночью хотели сжечь людей заживо. Можете представить, что бы они сделали с людьми, которые были там [в офисе СПП. — «Газета.Ru»], внутри. Было бы 300 сожженных заживо!» — заявил сербский лидер.

В ночь на четверг более 60 граждан и 16 полицейских пострадали во время протестов в сербских городах Белград и Нови-Сад. По словам президента Сербии Александара Вучича, в Белграде с пригородами было 3084 протестующих, в Нови-Саде — 1695.

Протесты студентов и оппозиции начались в стране после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября прошлого года. Участники акций требуют проведения внеочередных парламентских выборов и отставки правительства.

Ранее сообщалось, что лидеры ЕС хотят сместить правительства в Венгрии, Словакии и Сербии.