Лидеры Европейского союза (ЕС) усиливают давление на правительства Венгрии, Словакии и Сербии, стремясь добиться их отстранения от власти. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в социальной сети Facebook (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской).

«В Центральной Европе предпринимаются все более грубые попытки дестабилизации, свержения правительств и внешнего вмешательства», — написал глава МИД после разговора со словацким и сербским коллегами Юраем Бланаром и Марко Джуричем.

Сийарто призвал собеседников более активно отстаивать независимость своих стран.

Он отметил, что Брюссель утратил свое влияние на мировой арене. Это, по словам дипломата, подтверждается неучастием Европы в переговорах на Аляске между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

До этого Сийярто сообщил о планах ЕС помешать встрече российского и американского лидеров.

Ранее в Венгрии заявили, что диалог России и США на высшем уровне делает мир более безопасным.