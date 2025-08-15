Аксенов наградил сотрудницу сафари-парка «Тайган» и туриста за спасение директора Зубкова

Глава Крыма Сергей Аксенов наградил медалью «За мужество и доблесть» сотрудницу сафари-парка «Тайган» и туриста за то, что они спасли директора учреждения Олега Зубкова при нападении льва. Соответствующий указ опубликован на сайте правительства республики.

«Наградить медалью «За мужество и доблесть» Алексагину Татьяну Викторовну — рабочего по уходу за животными структурного подразделения (филиала) общества с ограниченной ответственностью «Ялтинский зоопарк «Сказка» — Парк львов «Тайган»; Данилова Алексея Васильевича — самозанятого», — написано в указе.

Аксенов отметил, что Алексагина и Данилов проявили такие качества, как самоотверженность, мужество и отвага.

Алексагина первой пришла ему на помощь и отогнала льва от Зубкова. После этого ей помог турист — один из посетителей зоопарка, — который спрыгнул на территорию обитания львов и помог погрузить директора «Тайгана» в машину.

Нападение произошло 22 июня. По данным Следственного комитета (СК), хищник нанес Зубкову серьезные травмы. Его сначала прооперировали в Крыму, затем перевезли в больницу Краснодара. Позже в парке уточнили, что причиной нападения стал громкий хлопок двери. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил охраны труда.

Парк «Тайган» — частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. На его территории живут около 60 львов, в том числе редкие белые особи, а также более 100 тигров и другие животные.

Ранее в Крыму около входа в парк «Тайган» поставили памятник по мотивам нападения на директора.