На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Аксенов наградил сотрудницу сафари-парка «Тайган» и туриста за спасение директора Зубкова

Аксенов наградил лиц, спасших директора «Тайгана» Зубкова при нападении льва
true
true
true
close
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Глава Крыма Сергей Аксенов наградил медалью «За мужество и доблесть» сотрудницу сафари-парка «Тайган» и туриста за то, что они спасли директора учреждения Олега Зубкова при нападении льва. Соответствующий указ опубликован на сайте правительства республики.

«Наградить медалью «За мужество и доблесть» Алексагину Татьяну Викторовну — рабочего по уходу за животными структурного подразделения (филиала) общества с ограниченной ответственностью «Ялтинский зоопарк «Сказка» — Парк львов «Тайган»; Данилова Алексея Васильевича — самозанятого», — написано в указе.

Аксенов отметил, что Алексагина и Данилов проявили такие качества, как самоотверженность, мужество и отвага.

Алексагина первой пришла ему на помощь и отогнала льва от Зубкова. После этого ей помог турист — один из посетителей зоопарка, — который спрыгнул на территорию обитания львов и помог погрузить директора «Тайгана» в машину.

Нападение произошло 22 июня. По данным Следственного комитета (СК), хищник нанес Зубкову серьезные травмы. Его сначала прооперировали в Крыму, затем перевезли в больницу Краснодара. Позже в парке уточнили, что причиной нападения стал громкий хлопок двери. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил охраны труда.

Парк «Тайган» — частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. На его территории живут около 60 львов, в том числе редкие белые особи, а также более 100 тигров и другие животные.

Ранее в Крыму около входа в парк «Тайган» поставили памятник по мотивам нападения на директора.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами