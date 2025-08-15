В МИД РФ высказались о протестах в Сербии

МИД РФ: в Сербии происходит переход от мирных демонстраций к насильственным

Ситуация с уличными протестами в Сербии переходит от мирных демонстраций к насильственному сценарию. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел РФ.

В российском дипведомстве отметили, что власти Сербии заявляют о готовности к проведению досрочных выборов.

«Определенные силы в Сербии под прикрытием лозунгов о «поиске справедливости и демократии» не гнушаются открытой агрессии, варварства и насилия. <...> Под угрозу поставлены общественный порядок, безопасность и жизнь граждан», — говорится в заявлении МИД РФ.

Президент Сербии Александар Вучич обвинил протестующих в намерении поджечь здание отделения Сербской прогрессивной партии (СПП) в городе Нови-Сад, где в тот момент находились люди. В ночь на четверг более 60 граждан и 16 полицейских пострадали во время протестов в сербских городах Белград и Нови-Сад.

Протесты студентов и оппозиции начались в стране после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября прошлого года. Участники акций требуют проведения внеочередных парламентских выборов и отставки правительства.

Ранее власти Сербии высказались о ночных беспорядках в стране.