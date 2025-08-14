На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Власти Сербии высказались о ночных беспорядках в стране

Минюст Сербии назвал ночные беспорядки в стране ударом по конституционному строю
Marko Djurica/Reuters

Министерство юстиции Сербии считает беспорядки у офисов правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) ударом по конституционному строю страны. Об этом говорится в заявлении ведомства.

«Данные действия являются не только нападением на имущество или отдельных лиц, но и прямым ударом по конституционному порядку, демократическим ценностям и правам каждого гражданина на свободную политическую деятельность», — отмечает Минюст.

В ночь на четверг более 60 граждан и 16 полицейских пострадали во время протестов в сербских городах Белград и Нови-Сад. По словам президента Сербии Александара Вучича, в Белграде с пригородами было 3084 протестующих, в Нови-Саде — 1695.

Протесты студентов и оппозиции начались в стране после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября прошлого года. Участники акций требуют проведения внеочередных парламентских выборов и отставки правительства.

Ранее Вучич заявил, что митинги не смогут побороть государство.

