В Европе рассказали о нервах Зеленского из-за встречи Путина и Трампа

Украинский лидер Владимир Зеленский и его ближайшее окружение «напряжены» в преддверии саммита России и США на Аляске. Об этом сообщает британская газета Financial Times.
«Настроение у Владимира Зеленского и его ближайшего окружения «напряженное» на фоне проведения саммита на расстоянии более 5 тысяч миль», — говорится в сообщении издания.
Украинские чиновники сообщили FT о своей обеспокоенности тем, что не участвуют в саммите на Аляске.
15 августа Зеленский отметил, что ставки в преддверии саммита России и США на Аляске действительно высоки, согласившись с президентом США Дональдом Трампом.
Он также заявил, что настало время завершать конфликт на Украине, Россия должна предпринять «соответствующие шаги».
Ранее в Белом доме заявили, что Трамп наслаждается ролью миротворца.