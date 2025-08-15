В Европе рассказали о нервах Зеленского из-за встречи Путина и Трампа

FT: Зеленский и его окружение напряжены перед саммитом России и США на Аляске

Украинский лидер Владимир Зеленский и его ближайшее окружение «напряжены» в преддверии саммита России и США на Аляске. Об этом сообщает британская газета Financial Times.

«Настроение у Владимира Зеленского и его ближайшего окружения «напряженное» на фоне проведения саммита на расстоянии более 5 тысяч миль», — говорится в сообщении издания.

Украинские чиновники сообщили FT о своей обеспокоенности тем, что не участвуют в саммите на Аляске.

15 августа Зеленский отметил, что ставки в преддверии саммита России и США на Аляске действительно высоки, согласившись с президентом США Дональдом Трампом.

Он также заявил, что настало время завершать конфликт на Украине, Россия должна предпринять «соответствующие шаги».

Ранее в Белом доме заявили, что Трамп наслаждается ролью миротворца.