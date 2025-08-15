Песков рассказал о формате переговоров Путина и Трампа

Песков: встреча Путина и Трампа в формате тет-а-тет пройдет с участием помощников

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в формате тет-а-тет пройдет с участием помощников. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы исходим из того, что сначала состоится беседа тет-а-тет. Сейчас получается, что это будет еще с участием помощников», — сказал он.

Он добавил, что затем состоятся переговоры в составе делегаций. По итогам переговоров Путин и Трамп проведут совместную пресс-конференцию.

Встреча Путина и Трампа состоится 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Переговоры должны начаться в 11:30 по местному времени (в 22:30 мск).

Сначала Путин и Трамп поговорят тет-а-тет, а затем к ним присоединятся делегации двух стран. Российскую сторону будут представлять в том числе глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков.

В состав американской делегации войдут госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник, а также директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

Ранее в Белом доме заявили, что Трамп наслаждается ролью миротворца.