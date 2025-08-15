На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Журналисты России и США вместе прибудут на встречу Путина и Трампа

СМИ России и США вместе поедут на переговоры на Аляске
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российских и американских журналистов допустят на саммит России и США вместе. Сначала они должны прибыть на точку сбора, где проверят их документы, рассадят по автобусам и повезут на военную базу на встречу лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, передает РИА Новости.

Из-за встречи Путина и Трампа и высокого туристического сезона, все отели оказались забронированы. В итоге часть российской и американской делегаций разместят в общежитии Университета Аляски в Анкоридже. Кроме того, сообщалось, что российских журналистов в Анкоридже также разместили на стадионе и предоставили им раскладушки.

После чего официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ночевка в походных условиях только закалит российских журналистов и придаст их материалам колорит.

«В данных обстоятельствах, думаю, к этим условиям надо относиться как во всех смыслах походным. Знаю наших журналистов — это их не остановит, а лишь придаст материалам колорит и станет отдельной главой в их мемуарах», — сказала Захарова.

Всего на саммит в Анкоридж прибудут более 700 журналистов со всего мира.

Саммит России и США пройдет на военной базе на Аляске 15 августа. Предполагается, что на встрече лидеры двух стран обсудят мирное урегулирование конфликта на Украине.

Ранее Песков заявил, что Трамп встретит Путина у самолета.

