Политолог объяснила, почему мирные протесты в Сербии переросли в уличные бои

Продолжение протестов в Сербии из-за трагедии в Нови-Саде обусловлено не только самим обрушением навеса на железнодорожном вокзале, но и целым комплексом внутренних причин. Об этом «Газете.Ru» заявила директор центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Екатерина Энтина.

«Протесты продолжаются фактически девять месяцев, и за это время из стадии мирных они перешли к уличным столкновениям. Недовольство в среде сербского населения в первую очередь вызывает социально-экономическая ситуация и высокий уровень коррупции. Основным требованием протестующих является проведение внеочередных парламентских выборов и отставка президента Вучича, хотя последнее формально не декларируется», — сказала политолог.

Президент Вучич последовательно отказывает недовольным в проведении внеочередных выборов, поскольку поддержка правящей сербской прогрессивной партии небольшая, и вероятность победы низкая, пояснила Энтина. Она добавила, что предыдущие годы готовность Вучича проводить внеочередные выборы в любой момент была особой фишкой его политической деятельности.

«Уязвимость нынешнего правительства понимают и сами протестующие, именно поэтому массовые выступления не заканчиваются, а нарастают. Точно могу сказать, что к осени они только усилятся. Уже сейчас они перешли в стадию первой крови. Такая ситуация скорее всего будет использована различными внешними силами для оказания более мощного давления на Вучича. Внутренние проблемы играют на руку западникам для раскачивания ситуации и придания ей более управляемого характера. Однако это не свидетельствует о цветном характере революции», — заключила Энтина.

Президент Сербии Александар Вучич обвинил протестующих в намерении поджечь здание отделения Сербской прогрессивной партии (СПП) в городе Нови-Сад, где в тот момент находились люди. В ночь на четверг более 60 граждан и 16 полицейских пострадали во время протестов в сербских городах Белград и Нови-Сад.

Протесты студентов и оппозиции начались в стране после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября прошлого года. Участники акций требуют проведения внеочередных парламентских выборов и отставки правительства.

