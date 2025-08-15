Глава РФПИ согласился со словами Трампа о высоких ставках на переговорах

Дмитриев согласился с Трампом, что ставки на переговорах с Путиным будут высоки

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев согласился с президентом США Дональдом Трампом, что ставки на его переговорах с Владимиром Путиным — высоки.

«Это правда», — написал Дмитриев на своей странице в соцсети Х, комментируя заявление Трампа о высоких ставках на предстоящей встрече.

В данный момент глава РФПИ находится на Аляске, куда он прилетел для участия в российско-американском саммите.

Говоря о составе делегации США на переговорах, он написал, что российская делегация в меньшинстве.

В состав переговорной группы РФ помимо самого Дмитриева вошли глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов и глава Минфина Антон Силуанов. США на переговорах представят госсекретарь Марко Рубио, министр торговли Говард Лютник, глава Минфина Скотт Бессент, глава ЦРУ Джон Рэтклифф и еще четыре чиновника.

Ранее глава РФПИ допустил перезагрузку отношений России и США после саммита на Аляске.