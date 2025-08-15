На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россия обсуждает с Азербайджаном разблокирование дорог на Южном Кавказе

Россия, Армения и Азербайджан обсудят пути разблокирования транспортных связей
Andrey Titov/Business Online/Global Look Press

Россия намерена обсудить с Арменией разблокирование транспортных коммуникаций на Южном Кавказе. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, сообщает ТАСС. По его словам, на следующей неделе он планирует обсудить этот вопрос с азербайджанской стороной.

«В конце следующей недели также запланирована у меня встреча с азербайджанской стороной. Мы тоже там эти вопросы [разблокирования транспортных коммуникаций на Южном Кавказе] будем рассматривать», — сказал он.

Как отметил зампред правительства, существует трехсторонняя рабочая группа на уровне вице-премьеров Азербайджана, Армении и России.

Она работает над реализацией девятого пункта трехсторонней декларации лидеров РФ, Азербайджана, Армении и включает в себя все нюансы, которые затрагивают интересы РФ на Южном Кавказе, отметил Оверчук.

Прежде всего, это касается развития в этом регионе железнодорожного сообщения. По словам вице-премьера, сейчас важно понять – удалось ли найти решения по определенным пунктам. Если это получилось, то нужно будет переходить в плоскость технико-экономических обоснований расчетов, смотреть на экономику этих проектов и заниматься разблокированием. Здесь уже потребуется трехстороннее взаимодействие России, Армении и Азербайджана.

Последнее заседание трехсторонней рабочей группы по разблокированию коммуникаций в регионе под сопредседательством вице-премьеров Армении, России и Азербайджана состоялось 2 июня 2023 года в российской столице.

Ранее Армения подписала соглашение о предоставлении США на 99 лет эксклюзивных прав на развитие Зангезурского коридора.

