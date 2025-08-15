Экс-советник Трампа раскрыл возможную судьбу Украины по итогам встречи на Аляске

Бывший советник президента США Джон Болтон допустил, что мир на Украине наступит по корейскому сценарию, если на встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа будет достигнуто соглашение о прекращении огня. Его слова приводит украинское издание «Телеграф».

«Если будет прекращение огня вдоль действующей линии соприкосновения, а затем начнутся переговоры, это может стать новой границей между Украиной и Россией — так же как это произошло после начала переговоров о перемирии в Корее 1953 года. И это до сих пор граница между Северной и Южной Кореей. Понятно, что с точки зрения Украины это не является хорошим результатом», — заявил Болтон.

Он заявил, что на переговорах Путина и Трампа может произойти все, что угодно, и «никаких гарантий нет». По мнению эксперта, это будет «типичная встреча в стиле Трампа».

До этого министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что переговоры о мире будут продуктивными только после прекращения огня. Он утверждает, что «никто не хочет мира больше, чем европейцы», но Россия якобы заинтересована в конфликте. Он призвал к трансатлантическому единству против «российского империализма».

