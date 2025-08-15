На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экс-советник Трампа раскрыл возможную судьбу Украины по итогам встречи на Аляске

Экс-советник Болтон предрек Украине корейский сценарий после саммита на Аляске
true
true
true
close
Global Look Press

Бывший советник президента США Джон Болтон допустил, что мир на Украине наступит по корейскому сценарию, если на встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа будет достигнуто соглашение о прекращении огня. Его слова приводит украинское издание «Телеграф».

«Если будет прекращение огня вдоль действующей линии соприкосновения, а затем начнутся переговоры, это может стать новой границей между Украиной и Россией — так же как это произошло после начала переговоров о перемирии в Корее 1953 года. И это до сих пор граница между Северной и Южной Кореей. Понятно, что с точки зрения Украины это не является хорошим результатом», — заявил Болтон.

Он заявил, что на переговорах Путина и Трампа может произойти все, что угодно, и «никаких гарантий нет». По мнению эксперта, это будет «типичная встреча в стиле Трампа».

До этого министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что переговоры о мире будут продуктивными только после прекращения огня. Он утверждает, что «никто не хочет мира больше, чем европейцы», но Россия якобы заинтересована в конфликте. Он призвал к трансатлантическому единству против «российского империализма».

Ранее в Британии поделились ожиданиями от предстоящей встречи Путина и Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами