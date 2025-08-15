На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине предрекли завершение конфликта 15 августа

Журналист Гордон заявил, что конфликт на Украине закончится 15 августа
Дмитрий Гордон/YouTube

Украинский журналист Дмитрий Гордон (признан в РФ иностранным агентом, включен в список террористов и экстремистов) со ссылкой на «источники в Вашингтоне» заявил, что конфликт на Украине закончится 15 августа. Его выступление в эфире одного из украинских телеканалов от 14 августа приводит Telegram-канал «Политика страны».

«Я разговаривал с двумя моими источниками в Вашингтоне. Оба они сказали, что завтра война закончится», — заявил Гордон накануне.

По его словам, речь идет об «очень высокопоставленных людях в Вашингтоне», которые предрекли завершение конфликта. Журналист заявил, что надеется на такое развитие событий, но поверит в него лишь тогда, когда увидит.

15 августа Владимир Путин и президент США Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включать обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

В свою очередь бывший советник президента США Джон Болтон допустил, что мир на Украине наступит по корейскому сценарию, если на встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа будет достигнуто соглашение о прекращении огня.

Ранее в Госдуме допустили встречу Зеленского и Путина.

