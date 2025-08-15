На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной освобождения Корейского полуострова

Путин назвал героическим участие корейцев в освобождении Курской области от ВСУ
true
true
true
close
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил главу КНДР Ким Чен Ына с 80-летием со дня освобождения Корейского полуострова, вспомнив об участии северокорейцев в зачистке Курской области от солдат ВСУ. Текст поздравления приводит RT.

Российский лидер назвал прочными и надежными узы дружбы и взаимопомощи между странами, закаленные в годы Второй мировой войны.

«Это в полной мере подтвердило героическое участие корейских военнослужащих в освобождении территории Курской области от украинских захватчиков», — отметил Путин.

Он добавил, что россияне навсегда запомнят самоотверженность военных Северной Кореи и их мужество.

В апреле президент России официально поблагодарил северокорейских солдат, Ким Чен Ына и весь народ республики за помощь в освобождении Курской области.

Он отметил высокий уровень подготовки солдат КНДР, которые «плечом к плечу с российскими бойцами защищали нашу Родину как собственную». Российский лидер также подчеркнул, что северокорейские военные с честью и доблестью исполнили свой долг, «покрыв себя неувядаемой славой».

Ранее власти КНДР заявили, что Пхеньян всегда будет с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами