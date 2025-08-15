Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной освобождения Корейского полуострова

Путин назвал героическим участие корейцев в освобождении Курской области от ВСУ

Президент России Владимир Путин поздравил главу КНДР Ким Чен Ына с 80-летием со дня освобождения Корейского полуострова, вспомнив об участии северокорейцев в зачистке Курской области от солдат ВСУ. Текст поздравления приводит RT.

Российский лидер назвал прочными и надежными узы дружбы и взаимопомощи между странами, закаленные в годы Второй мировой войны.

«Это в полной мере подтвердило героическое участие корейских военнослужащих в освобождении территории Курской области от украинских захватчиков», — отметил Путин.

Он добавил, что россияне навсегда запомнят самоотверженность военных Северной Кореи и их мужество.

В апреле президент России официально поблагодарил северокорейских солдат, Ким Чен Ына и весь народ республики за помощь в освобождении Курской области.

Он отметил высокий уровень подготовки солдат КНДР, которые «плечом к плечу с российскими бойцами защищали нашу Родину как собственную». Российский лидер также подчеркнул, что северокорейские военные с честью и доблестью исполнили свой долг, «покрыв себя неувядаемой славой».

Ранее власти КНДР заявили, что Пхеньян всегда будет с Россией.