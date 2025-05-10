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Власти КНДР заявили, что Пхеньян всегда будет с Россией

ЦТАК: рядом с побеждающей Россией всегда будет находиться КНДР
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Рамиль Ситдиков/Фотохост-агентство РИА Новости

В поздравлении российскому руководству по случаю Дня Победы власти КНДР заявили, что Пхеньян всегда будет с Россией. Об этом сообщает ЦТАК.

«Рядом со сражающейся Россией, с побеждающей Россией всегда будет находиться Корейская Народно-Демократическая Республика. Да здравствует нерушимая корейско-российская дружба!» — говорится в сообщении.

В КНДР также высоко оценили действия своих войск в Курской области, назвав освобождение оккупированных территорий Курской области от украинских войск — примером непобедимого боевого товарищества России и Корейской Народно-Демократической Республики.

Посол России в Пхеньяне Александр Мацегора заявил, что подвиг военных КНДР, которые принимали участие в боях в Курской области, будет увековечен в освобожденных городах, селах и на площадях.

28 апреля президент России Владимир Путин поблагодарил северокорейских солдат, лидера КНДР Ким Чен Ына и весь народ республики за помощь в освобождении Курской области. По его словам, «российский народ никогда не забудет подвига корейских бойцов».

Ранее Ким Чен Ын назвал «священной миссией» участие военнослужащих КНДР в освобождении Курской области.

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