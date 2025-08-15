Профессор Миршаймер: успехи на поле боя усилят позицию Путина

Миршаймер: позиция Путина на переговорах будет сильнее из-за успехов на фронте

Позиция президента России Владимира Путина на переговорах с американским президентом Дональдом Трампом будет сильнее, чем неделю назад из-за успехов ВС РФ на поле боя. Такое мнение высказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Русские очень хорошо проявляют себя на поле боя — это неожиданно. Я думаю, что в пятницу позиция Путина будет еще более сильной, чем мы ожидали неделю назад», — считает профессор.

Он отметил, что украинская армия в последнее время испытывают серьезные трудности в ходе боев, что может сделать невыгодным положение Киева за столом переговоров.

15 августа Путин и Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Встреча запланирована на 22:00 мск и начнется с беседы тет-а-тет. Обсуждаемые предложения могут включать обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

В Анкоридж уже прибыли глава МИД РФ Сергей Лавров и посол в США Александр Дарчиев. Участие в саммите также примут помощник президента РФ Юрий Ушаков и министр обороны Андрей Белоусов.

Ранее Лавров заявил о четкой позиции России перед переговорами на Аляске.