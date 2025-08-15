Трампа сравнили с Тони Сопрано

Американский адвокат и политический эксперт Джордж Конвей резко раскритиковал президента США Дональда Трампа из-за его жестких мер по борьбе с преступностью в Вашингтоне, сравнив его с Тони Сопрано из популярного сериала «Клан Сопрано». Об этом пишет газета The Hill.

По его словам, политика Трампа не имеет ничего общего с традиционным консерватизмом или традиционным республиканизмом, речь идет об авторитаризме. Он также назвал политику американского лидера «гангстеризмом» и «бандитизмом».

«У нас больше нет Рональда Рейгана, у нас есть Тони Сопрано. Он задерживает людей, угрожает им, издевается над ними, делает то, что ему запрещено законом, и это пугает людей. Это заставляет людей платить за защиту», — заявил Конвей.

До этого Трамп заявлял, что направляет национальную гвардию в Вашингтон для «помощи в восстановлении правопорядка». Американский лидер объявил «день освобождения» Вашингтона и пообещал избавить город от дикой жестокости, грязи и отбросов.

Пентагон направил в Вашингтон около 800 военнослужащих национальной гвардии США для борьбы с преступностью в городе. В обязанности солдат входят административные и материально-технические функции, а также помощь сотрудникам правоохранительных органов.

Тони Сопрано — главный герой культового американского сериала «Клан Сопрано», глава мафиозной семьи в Нью-Джерси, который пытается балансировать между криминальным бизнесом и семейной жизнью.

Ранее Трамп призвал убрать бездомных из Вашингтона.