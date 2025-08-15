На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трампа сравнили с Тони Сопрано

Адвокат Конвей сравнил Трампа с Тони Сопрано из-за жестких мер в Вашингтоне
true
true
true
close
Will Oliver - Pool via CNP/Consolidated News Photos, HBO/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский адвокат и политический эксперт Джордж Конвей резко раскритиковал президента США Дональда Трампа из-за его жестких мер по борьбе с преступностью в Вашингтоне, сравнив его с Тони Сопрано из популярного сериала «Клан Сопрано». Об этом пишет газета The Hill.

По его словам, политика Трампа не имеет ничего общего с традиционным консерватизмом или традиционным республиканизмом, речь идет об авторитаризме. Он также назвал политику американского лидера «гангстеризмом» и «бандитизмом».

«У нас больше нет Рональда Рейгана, у нас есть Тони Сопрано. Он задерживает людей, угрожает им, издевается над ними, делает то, что ему запрещено законом, и это пугает людей. Это заставляет людей платить за защиту», — заявил Конвей.

До этого Трамп заявлял, что направляет национальную гвардию в Вашингтон для «помощи в восстановлении правопорядка». Американский лидер объявил «день освобождения» Вашингтона и пообещал избавить город от дикой жестокости, грязи и отбросов.

Пентагон направил в Вашингтон около 800 военнослужащих национальной гвардии США для борьбы с преступностью в городе. В обязанности солдат входят административные и материально-технические функции, а также помощь сотрудникам правоохранительных органов.

Тони Сопрано — главный герой культового американского сериала «Клан Сопрано», глава мафиозной семьи в Нью-Джерси, который пытается балансировать между криминальным бизнесом и семейной жизнью.

Ранее Трамп призвал убрать бездомных из Вашингтона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами